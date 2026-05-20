Лавров заявил о невозможности поработить Россию и Китай

Попытки стран Запада использовать экономические санкции как инструмент давления на Россию и Китай обречены на провал. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (SMG), подчеркнув, что Москва и Пекин обладают достаточным потенциалом для обеспечения собственного суверенного развития.
«Если Запад, капиталисты, вдруг решили, что они наложат санкции, не будут что-то покупать у Китая, не будут что-то продавать России, и экономика Китая и Российской Федерации столкнется с непреодолимыми проблемами — это заблуждение», — сказал Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что западные элиты продолжают придерживаться устаревших подходов в международных отношениях. По его словам, на Западе до сих пор «пытаются по-прежнему подчинять своей воле всех подряд», не считаясь с интересами других государств.
«Такие державы, народы, как российский и китайский, невозможно поработить», — подчеркнул министр, добавив, что курс, который сегодня проводят Россия и Китай, является «правильным» и направлен на создание справедливого многополярного миропорядка, свободного от диктата.