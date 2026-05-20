Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в рамках специальной военной операции на Украине за 2026 год было занято около 80 населенных пунктов, из которых 35 — в период с марта по апрель.
— Процесс идет, — передает слова дипломата ТАСС.
Недавно начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российские военные ведут уличные бои за взятие Красного Лимана — они взяли под контроль около 85 процентов территории города.
Герасимов также проверил выполнение боевых задач подразделениями Южной группировки войск. Он уточнил, что в марте-апреле военные взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.
Ранее штурмовики с позывными «Кейбер» и «Вейдер» захватили бункер в тылу ВСУ, при этом не допустив потерь среди украинских военнослужащих. Эта операция сохранила жизни российских пехотинцев во время основного штурма.
Тем временем командование украинской армии экстренно перебросило в Сумскую область операторов ударных дронов из 442-го отдельного батальона беспилотных систем.