Россия готова выслушать Вашингтон по вопросу Украины

Россия остается открытой к возобновлению прямого диалога с США по теме украинского урегулирования, если Вашингтон проявит к этому готовность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (SMG). По словам главы ведомства, Москве было бы интересно услышать оценку текущей ситуации со стороны американской администрации спустя почти год после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.