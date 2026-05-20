Россия готова выслушать Вашингтон по вопросу Украины

Россия остается открытой к возобновлению прямого диалога с США по теме украинского урегулирования, если Вашингтон проявит к этому готовность.

Россия остается открытой к возобновлению прямого диалога с США по теме украинского урегулирования, если Вашингтон проявит к этому готовность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (SMG). По словам главы ведомства, Москве было бы интересно услышать оценку текущей ситуации со стороны американской администрации спустя почти год после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Мы всегда открыты к переговорам. Думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями», — отметил министр, напомнив, что на той встрече российский лидер принял предложение президента США.

Вместе с тем Сергей Лавров констатировал охлаждение интереса Вашингтона к украинской повестке. По наблюдениям главы МИД, американская сторона всё чаще делегирует ответственность за решение этого вопроса европейским союзникам, переключая ресурсы и внимание на КНР.

«Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься Китаем», — пояснил Сергей Лавров, добавив, что подобная риторика звучит сегодня повсеместно.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
