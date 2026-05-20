Владимир Зеленский и Евросоюз за почти год, прошедший со времени саммита России и США в Анкоридже, стали еще! агрессивнее и наглее«, сказал руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью “Шанхайской медиагруппе”.
Лавров сказал, что Россия открыта к переговорам, и думала, что «вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт».
15 августа 2025 года в Анкоридже состоялся саммит Россия-США, в рамках которого встретились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Одной из основных тем переговоров, как сообщалось, было урегулирование украинского конфликта. Впоследствии переговоры по урегулированию с участием США продолжались в различных форматах и государствах.
15 мая 2026 года Лавров говорил, что Путин и Трамп в ходе анкориджского саммита договорились о базовых принципах урегулирования.
