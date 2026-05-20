«Абсолютно неприемлемо»: Москва жестко оценила политику Еревана

Особое возмущение Москвы вызывает логика армянского руководства, допускающая сохранение членства в ЕАЭС лишь до момента завершения интеграции с ЕС. «Такие подходы нас устроить не могут, такие подходы для нас абсолютно неприемлемы», — заявил Галузин, добавив, что попытки Армении интегрироваться в два союза одновременно «невозможны по определению» и напоминают попытку «танцевать сразу на двух свадьбах».