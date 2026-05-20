«Абсолютно неприемлемо»: Москва жестко оценила политику Еревана

Москва обеспокоена политическим курсом Еревана, который в последнее время всё активнее стремится к сближению с Евросоюзом в ущерб союзническим отношениям с Москвой. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин по итогам заседания рабочей группы Совбеза РФ заявил, что подобные шаги несут угрозу системного характера.
«В последнее время руководство Армении предприняло ряд шагов, которые, очевидно, противоречат духу российско-армянских союзнических отношений и несут в себе риск системных изменений в этих отношениях», — подчеркнул замминистра, передает ТАСС.
Особое возмущение Москвы вызывает логика армянского руководства, допускающая сохранение членства в ЕАЭС лишь до момента завершения интеграции с ЕС. «Такие подходы нас устроить не могут, такие подходы для нас абсолютно неприемлемы», — заявил Галузин, добавив, что попытки Армении интегрироваться в два союза одновременно «невозможны по определению» и напоминают попытку «танцевать сразу на двух свадьбах».
Замглавы МИД также указал на активизацию представителей ЕС в Армении, назвав их действия прямым вмешательством во внутренние и предвыборные процессы страны. При этом он подчеркнул, что в Ереване разворачивается «совершенно разнузданная» антироссийская кампания, обвиняющая Москву в том, чем на самом деле занимаются западные эмиссары.
По мнению дипломата, истинная цель Евросоюза — использовать Армению как инструмент в своей враждебной политике против России. «Мы чувствуем, что армянское руководство не проявляет настроя прислушаться к нашим предостережениям относительно того, что цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению в процессе реализации тщетной и бесперспективной политики, направленной на нанесение России стратегического поражения», — отметил Галузин.
При этом в МИД РФ подчеркнули, что претензии Москвы касаются исключительно текущего политического курса официального Еревана. «Наше отношение к гражданам Армении неизменно. Армянский народ — это братский народ, и Россия всегда помогала братскому армянскому народу, всегда была рядом», — заключил замминистра.