В плане по укреплению гражданской обороны в ФРГ не учли нехватку убежищ

Как пишет Berliner Morgenpost со ссылкой на Федеральное агентство по недвижимости, в настоящее время в рамках официального федерального мандата гражданской обороны действуют 579 общественных убежищ, которые вмещают до 477, 6 тыс. человек. В 2007 году их прекратили обслуживать и с того момента они фактически не работают.