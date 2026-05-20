В плане по укреплению гражданской обороны в ФРГ не учли нехватку убежищ

Планы властей Германии внести в приложение NINA для экстренного оповещения населения информацию о ближайших убежищах не учитывают нехватку таких укрытий в стране, сообщила газета Berliner Morgenpost.

Источник: РБК

Планы властей Германии внести в приложение NINA для экстренного оповещения населения информацию о ближайших убежищах не учитывают нехватку таких укрытий в стране, сообщила газета Berliner Morgenpost.

Ранее глава МИД Германии Александер Добриндт представил план укрепления гражданской обороны ФРГ в рамках подготовки к возможной войне. На эти цели власти направят €10 млрд до 2029 года.

Планируется расширить функционал приложения NINA, которое в настоящее время только предупреждает об опасностях. По заявлению МИД, в него добавят общефедеральную базу всех общедоступных укрытий, включая бункеры, защищенные подвалы, тоннели и подземные парковки.

Как пишет Berliner Morgenpost со ссылкой на Федеральное агентство по недвижимости, в настоящее время в рамках официального федерального мандата гражданской обороны действуют 579 общественных убежищ, которые вмещают до 477, 6 тыс. человек. В 2007 году их прекратили обслуживать и с того момента они фактически не работают.

В апреле Министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, в рамках которой планируется увеличение численности действующей армии до 260 тыс. человек. Как сообщила газета Spiegel, в центре внимания новой военной стратегии — «противодействие угрозам со стороны России».

В декабре 2025 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс станет следующей целью для России.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны НАТО стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходовна оборону в размере 5% ВВП.

Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
Читать дальше