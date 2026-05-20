Россельхознадзор введет ограничения на ввоз в РФ цветов из Армении

Россельхознадзор введет временные ограничения на ввоз цветов из Армении на территорию России с 22 мая. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что введенные меры будут действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств в Армении и завершения анализа результатов проверок. Решение было принято в целях защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.