Трамп заявил, что мог бы возглавить Израиль после президентства в США

«Мой уровень популярности в Израиле сейчас составляет 99%. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после того, как я закончу с этим (президентскими полномочиями в США — РБК), я поеду в Израиль и баллотируюсь на премьера», — сказал он журналистам.
Трамп также назвал главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху «отличным парнем». «Не забывайте, он был премьер-министром военного времени. И, на мой взгляд, в Израиле к нему относятся несправедливо. Думаю, и тамошний президент плохо к нему относится», — подчеркнул он.
«Все в порядке. Он сделает все, что мне от него нужно», — ответил американский лидер на вопрос журналиста о подробностях его недавнего телефонного разговора с Нетаньяху.
17 мая Трамп обсудил по телефону с израильским премьером войну в Иране. Разговор состоялся накануне закрытого совещания по вопросам безопасности в Израиле. О планах позвонить Трампу Нетаньяху сообщил во время заседания правительства в честь Дня Иерусалима в тот же день.
The New York Times со ссылкой на источники среди должностных лиц в странах Ближнего Востока сообщила 16 мая, что США и Израиль ведут усиленную подготовку к новым ударам по Ирану. В план, по данным издания, входят более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры Ирана. Его разработали на случай, если Трамп решит выйти из тупика в переговорах с Ираном посредством новой волны атак.
Ранее NYT узнала, что в начале конфликта с Ираном США и Израиль попытались устроить смену режима в стране, освободив бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада. Для этого Израиль ударил по квартире, где тот находился под домашним арестом.
