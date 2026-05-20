Цветочная блокада: Россия перекрыла импорт из Армении

В Москве также выражают обеспокоенность тем, что процесс унификации стандартов Армении с регламентами Евросоюза может войти в противоречие с обязательствами Еревана в рамках Евразийского экономического союза. Как ранее подчеркивал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, попытки армянского руководства совместить интеграцию в ЕС и членство в ЕАЭС «невозможны по определению» и напоминают попытку «танцевать сразу на двух свадьбах», что в конечном итоге превращает республику в инструмент западной политики, направленной против безопасности России.