Цветочная блокада: Россия перекрыла импорт из Армении

Россельхознадзор объявил на своем сайте, что с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении. Решение принято в целях защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России до завершения полной инспекции теплиц в республике.

В ведомстве подчеркнули, что предоставленные армянской стороной гарантии безопасности оказались неэффективными: в цветочной продукции систематически выявляются карантинные объекты. «При ввозе 96,2 млн шт. цветочной продукции было обнаружено 135 случаев. Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год», — констатировали в службе.

Новые ограничения стали очередным этапом охлаждения отношений между Москвой и Ереваном. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечал, что руководство Армении последовательно предпринимает шаги, идущие вразрез с духом союзничества. К числу таких действий он отнес законодательно закрепленный курс на вступление в ЕС, присоединение Армении к Международному уголовному суду и выдачу российских граждан третьим странам.

В Москве также выражают обеспокоенность тем, что процесс унификации стандартов Армении с регламентами Евросоюза может войти в противоречие с обязательствами Еревана в рамках Евразийского экономического союза. Как ранее подчеркивал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, попытки армянского руководства совместить интеграцию в ЕС и членство в ЕАЭС «невозможны по определению» и напоминают попытку «танцевать сразу на двух свадьбах», что в конечном итоге превращает республику в инструмент западной политики, направленной против безопасности России.

