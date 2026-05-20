МИД России рассказал, как Москва относится к Пекину

Россия рассматривает Китай как своего главного экономического партнера и крупнейшего соседа, сказал руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
19−20 мая в Китае с рабочим визитом пребывал президент России Владимир Путин. Он прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках переговоров обсуждались вопросы как международного, так и регионального характера.
Помимо официальный переговоров, в рамках визита российского президента также состоялось неформальное чаепитие, в котором участвовали Путин, Си Цзиньпин, помощник президента Юрий Ушаков, руководитель МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, посол России в КНР Игорь Моргулов и четыре представителя Китая.
