Небензя обвинил Киев в охоте дронов на гражданских

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что украинские беспилотники остаются основным средством атак против мирного населения.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что украинские беспилотники остаются основным средством атак против мирного населения. По его словам, Киев фактически превращает боевые действия в систему с элементами «геймификации», где операторы дронов получают бонусы за пораженные цели.

Небензя сообщил, что только за апрель, по российским данным, в результате атак украинских БПЛА пострадал 701 мирный житель. Из них 87 человек погибли. По утверждению постпреда, большинство жертв среди гражданского населения связано именно с ударами беспилотников.

Выступая на заседании Совбеза ООН по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах, дипломат обратил внимание на украинскую программу «Армия дронов». По его словам, операторы БПЛА получают баллы за подтвержденное поражение целей и могут обменивать их на более современную технику.

Российский представитель заявил, что подобная система, по его оценке, меняет подход к применению силы и размывает принцип различия между военными и гражданскими объектами. Он также утверждает, что мотивация операторов смещается в сторону получения вознаграждения, а не оценки военной необходимости и возможных последствий удара.

Небензя добавил, что такая практика, по мнению российской стороны, создает дополнительные риски для гражданского населения и влияет на само восприятие ответственности за применение летальной силы. В своем выступлении он также заявил, что операторы ВСУ «ведут охоту» за гражданским транспортом.

Тема использования беспилотников в современных конфликтах в последние годы регулярно поднимается на площадке Организации Объединенных Наций. Представители разных стран обсуждают вопросы контроля над ударными дронами, соблюдения международного гуманитарного права и защиты мирного населения в условиях активного применения БПЛА.

