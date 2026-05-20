Основательница SOS Donbass обжаловала отказ суда Франции в освобождении

Основательница гуманитарной организации SOS Donbass Анна Новикова обжаловала отказ суда Франции в освобождении из тюрьмы после задержания правоохранителями по подозрению в шпионаже. Об этом в беседе с ТАСС заявил ее адвокат Филипп де Вель.
«Анна подала апелляцию на решение следственного судьи об отклонении ее ходатайства об условно-досрочном освобождении в следственную палату», — сообщил он.
Решение по апелляции должно быть принято примерно через 10 дней. Напомним, что ранее суд Франции отказал основательнице SOS Donbass в освобождении из тюрьмы под домашний арест.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия призвала Францию немедленно освободить главу гуманитарной организации. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, единственной причиной ареста Новиковой стала ее политическая позиция, которая разнится с позицией Парижа.