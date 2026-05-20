Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основательница SOS Donbass обжаловала отказ суда Франции в освобождении

Анна Новикова подала апелляцию на решение суда отклонить ее ходатайство о переводе под домашний арест.

Основательница гуманитарной организации SOS Donbass Анна Новикова обжаловала отказ суда Франции в освобождении из тюрьмы после задержания правоохранителями по подозрению в шпионаже. Об этом в беседе с ТАСС заявил ее адвокат Филипп де Вель.

«Анна подала апелляцию на решение следственного судьи об отклонении ее ходатайства об условно-досрочном освобождении в следственную палату», — сообщил он.

Решение по апелляции должно быть принято примерно через 10 дней. Напомним, что ранее суд Франции отказал основательнице SOS Donbass в освобождении из тюрьмы под домашний арест.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия призвала Францию немедленно освободить главу гуманитарной организации. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, единственной причиной ареста Новиковой стала ее политическая позиция, которая разнится с позицией Парижа.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше