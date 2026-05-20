«Я буду здесь и в 2032-м»: Трамп вызвал удивление общественности своей шуткой

Трамп пошутил, что никуда не уйдет до 2032 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп удивил присутствующих и поставил в тупик своими словами. Он пошутил, что «никуда не уйдет до 2032 года». Об этом он сказал, выступая перед выпускниками академии береговой охраны США в штате Коннектикут.

«Я буду здесь в 28-м (2028 году — ред.), может, я буду здесь и в 32-м тоже. Я не знаю, может, и буду», — резюмировал глава Белого дома.

Эти слова были вызваны заявлением разработчиков американских ледоколов о том, что новые модели будут готовы лишь в 2028 году. А Трамп считает нелепым, что в Америке всего один ледокол и тот старый, а у России их 48 штук. Трамп поставил цель добиваться наращивания арктического флота. Однако он не уточнил, что его нынешний срок заканчивается в 2029 году.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США выразил готовность баллотироваться на новый срок в 2028 году. Хотя до этого он не был уверен, что готов пойти на новый срок.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
