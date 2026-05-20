США задержали иранский танкер в Оманском заливе

Морская блокада Ирана действует с 13 апреля. В США отмечают, что намерены останавливать все суда, следующие в иранские порты или пытающиеся их покинуть. В Тегеране данные действия подвергаются резкой критике: их считают незаконными, а поведение американских военных сравнивают с пиратством. Иранская сторона указывала, что захват коммерческих судов и задержание экипажей ведут к усилению напряженности в регионе.