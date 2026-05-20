Куба ответила на обвинения США в адрес Рауля Кастро

Претензии Вашингтона связаны с инцидентом февраля 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения», базировавшейся в Майами. На тот момент Рауль Кастро возглавлял военное ведомство Кубы. Хотя Гавана обосновывала атаку нарушением границы, международное расследование установило, что перехват воздушных судов был совершен над нейтральными водами.