Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куба ответила на обвинения США в адрес Рауля Кастро

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал выдвинутые властями США обвинения в адрес бывшего лидера страны Рауля Кастро политически мотивированной акцией.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал выдвинутые властями США обвинения в адрес бывшего лидера страны Рауля Кастро политически мотивированной акцией. По словам кубинского руководителя, действия Вашингтона не имеют под собой правовой базы и нацелены на создание предлога для силового давления на остров.

«Речь идет о не имеющей никаких правовых оснований политической акции. Ее цель — лишь наполнить досье, которое они сфабриковывают, чтобы оправдать безрассудную военную агрессию против Кубы», — написал Мигель Диас-Канель в соцсети X.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш официально подтвердил предъявление обвинений Раулю Кастро и ряду других лиц. Согласно материалам обвинения, фигурантам инкриминируется сговор с целью убийства граждан США, уничтожение воздушного судна и четыре эпизода убийства. Как уточнили в американском министерстве юстиции, по совокупности обвинений Раулю Кастро может грозить смертная казнь.

Претензии Вашингтона связаны с инцидентом февраля 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения», базировавшейся в Майами. На тот момент Рауль Кастро возглавлял военное ведомство Кубы. Хотя Гавана обосновывала атаку нарушением границы, международное расследование установило, что перехват воздушных судов был совершен над нейтральными водами.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше