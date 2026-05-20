Куба ответила на обвинения США в адрес Рауля Кастро

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал выдвинутые властями США обвинения в адрес бывшего лидера страны Рауля Кастро политически мотивированной акцией. По словам кубинского руководителя, действия Вашингтона не имеют под собой правовой базы и нацелены на создание предлога для силового давления на остров.
«Речь идет о не имеющей никаких правовых оснований политической акции. Ее цель — лишь наполнить досье, которое они сфабриковывают, чтобы оправдать безрассудную военную агрессию против Кубы», — написал Мигель Диас-Канель в соцсети X.
Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш официально подтвердил предъявление обвинений Раулю Кастро и ряду других лиц. Согласно материалам обвинения, фигурантам инкриминируется сговор с целью убийства граждан США, уничтожение воздушного судна и четыре эпизода убийства. Как уточнили в американском министерстве юстиции, по совокупности обвинений Раулю Кастро может грозить смертная казнь.
Претензии Вашингтона связаны с инцидентом февраля 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения», базировавшейся в Майами. На тот момент Рауль Кастро возглавлял военное ведомство Кубы. Хотя Гавана обосновывала атаку нарушением границы, международное расследование установило, что перехват воздушных судов был совершен над нейтральными водами.