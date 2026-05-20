Пашинян обвинил Теваняна, представляющего оппозиционную партию, в госизмене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе агитационной кампании заявил, что Андраник Теванян, идущий под вторым номером в списке оппозиционной партии «Процветающая Армения», может стать фигурантом уголовного дела.
Как утверждает Пашинян, в отношении Теваняна может быть возбуждено дело о госизмене.
Также Армянский премьер заявил, что в стране действует шпионская сеть, с которой власти намерены разобраться.
Утром Пашинян сказал, что планирует национализировать завод, хозяином которого является лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения “Гагик Царукян”. Во время выборов, которые должны состояться в Армении в июне, Царукян будет конкурентом Пашиняна в борьбе за пост премьера.
