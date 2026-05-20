Линден раскритиковал курс Финляндии после встречи Путина и Си

Финский аналитик Сакари Линден заявил, что руководство Финляндии допустило внешнеполитический просчет, сделав ставку на сотрудничество с США вместо выстраивания отношений с Россией. Такое мнение он высказал после встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
В публикации в соцсети X Линден отметил, что Россия и Китай подписали декларацию о построении многополярного мира. По его словам, современная международная система уже перестала быть однополярной, а Финляндия ошибочно ориентировалась на лидерство Соединенных Штатов.
Аналитик считает, что нынешний курс Хельсинки привел страну к невыгодному положению на международной арене. Он также заявил, что США утратили статус единственного мирового гегемона.
Визит Путина в Китай начался 19 мая. Переговоры российского лидера и главы КНР прошли в Доме народных собраний в Пекине. Стороны обсуждали вопросы стратегического партнерства, экономического сотрудничества и международной повестки.
После переговоров Москва и Пекин подтвердили курс на дальнейшее расширение двустороннего взаимодействия. Россия и Китай в последние годы активно наращивают сотрудничество в энергетике, торговле, промышленности и финансовой сфере, а также координируют позиции по ряду международных вопросов.
