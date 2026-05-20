Прокурор США пригрозил доставить Кастро в суд силой

Министерство юстиции США заявило о намерении привлечь бывшего лидера Кубы Рауля Кастро к ответственности перед американским судом.

Министерство юстиции США заявило о намерении привлечь бывшего лидера Кубы Рауля Кастро к ответственности перед американским судом. В ходе пресс-конференции исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш прямо намекнул на возможность принудительного перемещения фигуранта в Соединенные Штаты.

«Мы постоянно предъявляем обвинения людям, находящимся за пределами этой страны, и существуют самые разные способы доставить их сюда… Мы ожидаем, что он явится сюда добровольно или иным способом», — сообщил Бланш. Представитель ведомства подчеркнул исторический характер обвинения, отметив, что за последние 70 лет это первый случай, когда высокопоставленный представитель кубинского руководства оказывается под прямым прицелом американской юстиции.

В ответ на угрозы Вашингтона президент Кубы Мигель Диас-Канель охарактеризовал происходящее как попытку оправдать агрессивные действия против суверенного государства.

«Речь идет о не имеющей никаких правовых оснований политической акции. Ее цель — лишь наполнить досье, которое они сфабриковывают, чтобы оправдать безрассудную военную агрессию против Кубы», — заявил кубинский лидер в соцсети X. В Гаване подчеркивают, что данные шаги американской администрации рассматриваются как прямая угроза национальной безопасности острова и часть кампании по дестабилизации политической системы страны.

При этом ранее выяснилось, что по американскому законодательству Кастро может грозить смертная казнь.

