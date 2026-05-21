Токаеву и Уильяму Руто в центре Alem.ai показали возможности системы Astana Smart City

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Кении Уильям Руто посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане.

Источник: DKNews.kz

Лидерам двух стран представили возможности центра и рассказали о его роли как одного из ключевых технологических хабов Казахстана.

Президентам показали музей и ИИ-кинотеатр.

Экскурсию для глав государств провел заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

В ходе посещения лидерам продемонстрировали:

  • экспозицию музея Alem,

  • возможности ИИ-кинотеатра,

  • цифровые решения центра,

  • долгосрочную стратегию развития проекта.

В центре представили систему Astana Smart City.

Отдельное внимание во время визита уделили системе Astana Smart City.

Президентам показали возможности платформы в сферах:

  • видеоаналитики,

  • общественной безопасности,

  • управления транспортом,

  • координации городских служб в онлайн-режиме.

В центре отметили, что цифровые технологии позволяют повысить эффективность городского управления и ускорить реагирование служб.

Казахстан делает ставку на развитие искусственного интеллекта.

Посещение Alem.ai стало частью программы государственного визита Президента Кении в Казахстан.

В последние годы Казахстан активно развивает направления:

  • искусственного интеллекта,

  • цифровизации,

  • Smart City,

  • GovTech,

  • IT-инфраструктуры.

Ранее Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что развитие ИИ и цифровых технологий является одним из приоритетов модернизации страны.

Эксперты отмечают, что интерес иностранных партнеров к цифровым проектам Казахстана отражает растущую роль страны в сфере технологий и инноваций в Центральной Азии.

Подобные визиты также способствуют:

  • развитию международного сотрудничества,

  • обмену опытом в сфере ИИ,

  • продвижению казахстанских цифровых решений,

  • укреплению технологического партнерства.