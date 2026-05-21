Токаеву и Уильяму Руто в центре Alem.ai показали возможности системы Astana Smart City

Лидерам двух стран представили возможности центра и рассказали о его роли как одного из ключевых технологических хабов Казахстана.
Президентам показали музей и ИИ-кинотеатр.
Экскурсию для глав государств провел заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
В ходе посещения лидерам продемонстрировали:
экспозицию музея Alem,
возможности ИИ-кинотеатра,
цифровые решения центра,
долгосрочную стратегию развития проекта.
В центре представили систему Astana Smart City.
Отдельное внимание во время визита уделили системе Astana Smart City.
Президентам показали возможности платформы в сферах:
видеоаналитики,
общественной безопасности,
управления транспортом,
координации городских служб в онлайн-режиме.
В центре отметили, что цифровые технологии позволяют повысить эффективность городского управления и ускорить реагирование служб.
Казахстан делает ставку на развитие искусственного интеллекта.
Посещение Alem.ai стало частью программы государственного визита Президента Кении в Казахстан.
В последние годы Казахстан активно развивает направления:
искусственного интеллекта,
цифровизации,
Smart City,
GovTech,
IT-инфраструктуры.
Ранее Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что развитие ИИ и цифровых технологий является одним из приоритетов модернизации страны.
Эксперты отмечают, что интерес иностранных партнеров к цифровым проектам Казахстана отражает растущую роль страны в сфере технологий и инноваций в Центральной Азии.
Подобные визиты также способствуют:
развитию международного сотрудничества,
обмену опытом в сфере ИИ,
продвижению казахстанских цифровых решений,
укреплению технологического партнерства.