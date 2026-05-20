Лавров подтвердил поддержку принципа «одного Китая»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Тайвань является неотделимой частью Китай. Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в интервью Shanghai Media Group.
Лавров подчеркнул, что Москва придерживается принципа «одного Китая» и рассматривает Тайвань как часть китайского государства. По его словам, в период администрации бывшего президента США Джо Байдена предпринимались попытки милитаризации острова и поддержки сил, выступающих против воссоединения с КНР.
Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон активно поставлял вооружение Тайваню и поддерживал политические силы, ориентированные на дистанцирование от Пекина. По мнению Лаврова, подобная политика усиливала напряженность вокруг острова.
Министр также заявил, что Россия и Китай сходятся в подходах к вопросам национального единства и отношения к попыткам внешнего вмешательства. Он добавил, что Москва понимает позицию Пекина по вопросу Тайваня.
Россия официально признает правительство КНР единственным законным правительством Китая и последовательно поддерживает принцип территориальной целостности страны. Вопрос Тайваня остается одной из ключевых тем в отношениях между Пекином и Вашингтоном на фоне продолжающегося военного и политического взаимодействия США с островом.
