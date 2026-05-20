Раулю Кастро грозит смертная казнь, заявил минюст США

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных Штатов. 17 мая сообщалось, что Венесуэла экстрадировала в США экс-министра промышленности, соратника Мадуро Алекса Сааба.