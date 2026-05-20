В комитет Госдумы по международным делам раскритиковали недавнее заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы существующей угрозе со стороны России и Белоруссии для стран Прибалтики. В своем канале на платформе «Макс» представитель комитета подчеркнул, что руководство ЕС сознательно игнорирует реальное происхождение беспилотников, залетевших в европейское воздушное пространство.
«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен не в курсе, чьи военные дроны с завидным постоянством стали залетать на территорию Прибалтики? Скорее — предпочитает не замечать их украинское (вкупе с европейским) происхождение», — написал парламентарий.
По мнению депутата, риторика Брюсселя является классическим примером перекладывания ответственности. «Обычная для еврочиновников практика — перекладывать с больной головы на здоровую. В полном соответствии с новыми европейскими стандартами — ложью и лицемерием», — отметил он.
Депутат убежден, что призывы к укреплению «восточного фланга» преследуют вполне конкретные цели. «В переводе с русофобского новояза это означает увеличение военных расходов и усиление милитаризации Европы. Более того — создание антироссийского террористического плацдарма на территории стран Балтии», — пояснил он.
Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что подобные действия ведут к опасной эскалации. «Все очевиднее — идет подготовка к военным действиям в этом регионе, которые имеют все шансы перерасти в Третью мировую», — резюмировал представитель Госдумы, добавив, что нынешнее политическое руководство Европы своими действиями загоняет регион в печальную перспективу.