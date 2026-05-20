"Тихое согласие": рижский депутат раскрыл схему пролетов дронов ВСУ

Власти Латвии фактически дают молчаливое разрешение на использование своего воздушного пространства для полетов украинских беспилотников, направляющихся в сторону России.

Власти Латвии фактически дают молчаливое разрешение на использование своего воздушного пространства для полетов украинских беспилотников, направляющихся в сторону России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Мы же прекрасно понимаем, что все эти пролеты дронов через территорию Латвийской республики — это абсолютная реальность. То, что на это дается тихое согласие — это тоже абсолютный факт», — прокомментировал парламентарий недавние данные Службы внешней разведки РФ. По словам депутата, информация российского ведомства является объективной и подтверждается текущей ситуацией в регионе.

Алексей Росликов также обратил внимание на то, что рижские власти ведут работу по психологической подготовке населения к возможным последствиям такого курса. Он отметил, что жителей Прибалтики постепенно приучают к мысли о том, что угрозы безопасности стали неотъемлемой частью повседневности.

«Прибалтийские власти на сегодняшний момент пытаются адаптировать жителей к этой ситуации. Согласитесь, если бы все началось в один понедельник, это было бы как-то сложно. Сейчас постепенно людей вводят в это состояние, когда, в принципе, подвал для них будет уже нормой», — резюмировал депутат.

Ранее в СВР России сообщили, что командование ВСУ готовит серию ударов по российским тыловым регионам, планируя использовать территории прибалтийских стран как стартовые площадки для сокращения времени подлета БПЛА. В российском ведомстве подчеркнули, что подобные провокации несут прямую угрозу безопасности региона и ставят прибалтийские государства под удар ответных мер.

