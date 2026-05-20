Галузин: РФ не вмешивается во внутренние дела Армении, как это делает ЕС

Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, в отличие от Евросоюза. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совета безопасности России.
«Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», — подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.
По словам Галузина, уже сейчас в Армении присутствуют представители ЕС, которые активно вмешиваются в предвыборные процессы республики.
Замминистра также заявил, что Армения, стремящаяся в евроинтеграции, не может одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС. Как предупреждала Москва, у Еревана не получится «усидеть на двух стульях», поскольку объединения имеют разные стандарты.