Трамп высказался об эскалации с Кубой

Конфликт вокруг кубинского руководства разгорелся после того, как министерство юстиции США обвинило Рауля Кастро и ряд других лиц в сговоре с целью убийства граждан США. Претензии американской стороны уходят корнями в события февраля 1996 года, когда кубинские истребители перехватили и сбили над нейтральными водами два легкомоторных самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения», что привело к гибели четырех человек. На тот момент Рауль Кастро занимал пост главы оборонного ведомства страны.