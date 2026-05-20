CNN: Си подал тайный сигнал США во время теплого приветствия Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине подал «скрытый сигнал» Соединенным Штатам. Об этом сообщил телеканал CNN.
По оценке издания, особенно теплый прием российского лидера и подчеркнуто дружеская атмосфера переговоров стали демонстрацией тесного стратегического партнерства Москвы и Пекина вскоре после визита в Китай президента США Дональда Трампа.
CNN обратил внимание, что в отличие от переговоров с Трампом Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о поддержке многополярного мира и расширении стратегической координации.
Во время встречи Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая остаются «силой спокойствия на фоне хаоса», а также раскритиковал «односторонний гегемонизм», что телеканал расценил как косвенный сигнал Вашингтону.
Путин, в свою очередь, назвал отношения Москвы и Пекина «беспрецедентно высокими» и одним из главных факторов стабильности в мире.
Ранее западные СМИ называли союз России и Китая «непоколебимым». После переговоров Путина и Си в Европе заговорили об усилении стратегического партнерства Москвы и Пекина, а в США встречу двух лидеров назвали сигналом укрепления позиций РФ и КНР на мировой арене.