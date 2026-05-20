В Кремле обозначили главное препятствие, из-за которого пока не получается добиться мира в регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все дело в главаре киевского режима Владимире Зеленском.
«Это Зеленский и его режим», — резюмировал представитель Кремля, когда отвечал на вопрос журналистов о том, что мешает добиться мира на Украине.
Кроме того, Песков заметил, что все заявления, которые делает Зеленский, лишь доказывают, что он не хочет двигаться к компромиссу и не работает над возобновлением переговорного процесса. До этого в России уже говорили, что Зеленский в курсе позиции Москвы, далее действие за ним. Он должен показать, что настроен на возобновление переговорного процесса. В частности бывший комик должен отдать приказ ВСУ выйти с Донбасса и новых регионов.