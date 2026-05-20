Эксперты предполагают, что с Украиной мог быть подписан договор на использование территории Прибалтики для запуска дронов, который еще не вступил в силу, поэтому сейчас украинские беспилотники активно сбивают.
Несмотря на позицию и риторику прибалтийских государств, применение ударных беспилотных летательных аппаратов с их территории делают их напрямую вовлеченными в удары по России. Места запуска беспилотников отслеживаются и классифицируются. Статья НАТО о коллективной самообороне здесь не действует, потому что решение по ударам принимается без согласования с другими членами альянса. А это уже расценивается как нападение.
Я считаю, что есть два варианта развития событий. Первый предусматривает, что руководство Литвы, Латвии и Эстонии не пойдет на поводу у манипуляторов, прислушается к России, поймет, что эти действия неприемлемы, и возьмет курс на снижение конфронтации с нашей страной.
Второй же вариант подразумевает, что прибалтийские страны продолжат попытки вмешаться в конфликт. И в этом случае со стороны России возможно применение всего комплекса средств вооружения, вплоть до ударов тактическим ядерным оружием.