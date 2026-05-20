Никаких уступок: президент США поставил условие Тегерану

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о готовности Вашингтона пойти на смягчение ограничительных мер в отношении Ирана до достижения финальных договоренностей. Выступая перед журналистами на авиабазе Эндрюс, американский лидер заявил, что позиция Белого дома остается неизменной.

«Я не пойду ни на какие уступки, пока они не подпишут соглашение», — подчеркнул Дональд Трамп. Отвечая на уточняющий вопрос о возможности предварительных шагов со стороны Вашингтона, он был краток: «Нет, мы ничего не предлагали».

Данные заявления президента стали ответом на публикацию иранского агентства Tasnim, которое 18 мая со ссылкой на собственные источники сообщило о якобы достигнутых договоренностях. Согласно этой версии, Вашингтон должен был временно приостановить санкции против иранской нефтяной отрасли на период проведения переговоров.

Напомним, ранее Дональд Трамп отмечал, что согласился отложить возобновление активной фазы американской военной операции против Ирана по просьбе ряда стран региона, включая Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Президент выразил надежду на дипломатический исход, однако подтвердил, что экономическое давление на Тегеран будет сохраняться до выполнения всех условий США.

