Сикорский призвал наказать Бен-Гвира из-за инцидента с пропалестинскими активистами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потребовал наказать министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира после публикации им видео с жестоким обращением с задержанными активистами флотилии «Сумуд», среди которых были польские граждане.
«Вы не имеете права так обращаться с польскими гражданами, не совершившими никакого преступления. В демократическом мире не принято издеваться над задержанными и злорадствовать над ними. Мы требуем справедливости для наших граждан и наказания для вас», — написал Сикорский в X.
Поводом стала публикация Бен-Гвиром в X кадров, на которых видно, как израильские правоохранители валят на землю одну из активисток со связанными руками, в то время как десятки других задержанных стоят на коленях лицом в пол. На фоне звучит израильский гимн. В подписи к видео Бен-Гвир назвал активистов «сторонниками терроризма».
Вечером 19 мая МИД Израиля сообщил, что все суда очередной флотилии «Сумуд» перехвачены, в общей сложности задержаны 430 пропалестинских активистов. Как отметили в МИД, все они должны были прибыть на израильскую территорию и «встретиться со своими консульскими представителями».
Нынешняя акция «Глобальной флотилии “Сумуд” началась в апреле. Участники акции заявили, что их цель — прорвать израильскую морскую блокаду Газы и создать постоянный морской гуманитарный коридор. 18 мая израильский портал Ynet сообщил, что в сотнях километров от израильских берегов в международных водах Армия обороны Израиля начала останавливать суда флотилии. Активистов планировалось переместить на борт специальной плавучей тюрьмы, после чего доставить в израильский порт Ашдод.