Во время переговоров канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Болгарии Румена Радева, состоявшихся в Берлине, одной из тем стал украинский конфликт и возможные условия для начала мирных переговоров. Политолог Дмитрий Бавырин, комментируя беседу политиков, объяснил, почему Германия на самом деле не хочет завершения конфликта.
По словам эксперта, болгарского премьера, которого часто называют умеренно пророссийским политиком, правильнее считать не пророссийским, а проболгарским и достаточно прагматичным представителем политического круга.
Бавырин считает, что оба лидера формально поддержали идею переговоров по Украине, однако их подходы заметно различаются. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что диалог необходим, но при этом акцентировал внимание на важности продолжения давления на Россию. Кроме того, он считает, что переговоры возможны только после достижения перемирия.
— Мерц говорит, что переговоры нужны, но если Россия остановит боевые действия. Почему? Потому что… Мерц боится, что договоренности будут созданы, а он не в это вложился — он вложился в длительный конфликт, — пояснил эксперт.
По словам Бавырина, такая формулировка делает процесс переговоров практически невозможным, поскольку Мерц заинтересован не столько в быстром разрешении конфликта, сколько в продолжении текущего курса Германии.
Эксперт связывает это с изменениями в немецкой экономике и увеличением внимания к военному производству. Он считает, что Германия делает ставку на новую милитаризацию, и в этом контексте продолжение конфликта становится важным политическим и экономическим фактором.
Бавырин также высказал мнение, что возможные переговоры с участием европейских стран в нынешних условиях вряд ли приведут к значимым результатам. По его словам, позиции сторон остаются слишком различными, а европейские лидеры продолжают выдвигать условия, которые затрудняют начало реального диалога, передает газета «Взгляд».
В рамках переговоров с Радевом канцлер заявил, что Европа продолжит усиливать давление на РФ для начала переговоров по Украине.