Минюст США не исключил казни Рауля Кастро

«В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения по обвинениям в убийстве и заговоре с целью убийства граждан США», — говорится в заявлении Минюста.
Рауль Кастро, родившийся в 1931 году, вместе с братом Фиделем Кастро участвовал в Кубинской революции 1959 года, приведшей к свержению поддерживаемого США правительства Фульхенсио Батисты. Он занимал пост министра обороны, а в 2008 году сменил заболевшего брата на посту главы государства. В 2018 году Кастро ушел с поста президента, сохранив влияние в кубинской политике.
В среду, 20 мая, ведомство рассекретило обновленное обвинительное заключение против 94-летнего Кастро и еще пяти граждан Кубы. Их обвиняют в причастности к уничтожению 24 февраля 1996 года двух самолетов правозащитной организации Brothers to the Rescue («Братья во имя спасения») над международными водами.
По версии американских властей, кубинские военные истребители выпустили ракеты по двум гражданским самолетам Cessna, вылетевшим из Южной Флориды. В результате погибли четыре человека, в том числе трое граждан США.
Как утверждают власти США, кубинские спецслужбы заранее внедрили агентов в организацию Brothers to the Rescue, базировавшуюся в Майами, и использовали полученные сведения при подготовке операции.
Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш отметил, что это первый за почти 70 лет случай, когда представители высшего руководства Кубы обвиняются в США в действиях, приведших к гибели американских граждан.
Как заявил журналистам президент США Дональд Трамп, обвинение против бывшего лидера Кубы не повлечет за собой эскалацию в отношениях с островным государством. «Нет, не будет. Эскалации не будет. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Смотрите, страна разваливается. Это полный хаос. И они потеряли контроль», — ответил Трамп на вопрос об отношениях с Кубой, передает CTV News.
Ранее в этот день Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США сообщил о заочном обвинении Рауля Кастро по делу со сбитыми в 1996 году самолетами.
Агентство связывает новое обвинительное заключение с более широкой политикой администрации американского лидера Дональда Трампа в отношении Кубы. Ранее Трамп заявлял, что США не будут «терпеть государство-изгой» вблизи американской территории, а также допускал возможность силового давления на Гавану, включая отправку авианосца к острову.
После усиления давления со стороны США Куба столкнулась с дефицитом топлива и перебоями с электричеством. Власти республики объявили режим международного ЧП, а президент республики Мигель Диас-Канель заявил о готовности страны к обороне.