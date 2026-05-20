Минюст США не исключил казни Рауля Кастро

Как заявил журналистам президент США Дональд Трамп, обвинение против бывшего лидера Кубы не повлечет за собой эскалацию в отношениях с островным государством. «Нет, не будет. Эскалации не будет. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Смотрите, страна разваливается. Это полный хаос. И они потеряли контроль», — ответил Трамп на вопрос об отношениях с Кубой, передает CTV News.