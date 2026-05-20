Россия в ходе специальной военной операции придерживается стратегии, которая исключает нанесение избыточного ущерба регионам, где проживает русскоязычное население. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (SMG).
«Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.
Министр также отметил, что, темпы продвижения российских войск остаются стабильными. За текущий год армия России освободила около 80 населенных пунктов, причем почти половина из них — 35 — перешла под контроль союзных сил в марте и апреле. «Процесс идет», — добавил Лавров.
В ходе того же интервью министр подчеркнул, что Москва не признает нынешний курс Киева на вступление в НАТО, так как изначально суверенитет Украины поддерживался при условии её нейтрального и внеблокового статуса.
Глава МИД РФ подтвердил, что ключевыми задачами спецоперации по-прежнему являются демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз безопасности России, исходящих с украинской территории.