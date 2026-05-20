Лавров: Россия в зоне СВО не хочет наносить ущерб территориям, где живут русские

Россия в ходе специальной военной операции на Украине стремится избежать чрезмерного ущерба территориям, где проживают русскоязычные граждане. Об этом в среду, 20 мая, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам дипломата, Москва в военном конфликте с Киевом не прибегает ко всем возможным средствам, чтобы не нанести излишнего вреда регионам, население которых, по словам министра, подвергается давлению со стороны «нацистов».
— Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты, — передает слова Лаврова официальный сайт министерства.
Министр также рассказал, что в рамках СВО Россией за 2026 год было занято около 80 населенных пунктов, из которых 35 — в период с марта по апрель.
Недавно начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российские военные ведут уличные бои за взятие Красного Лимана — они взяли под контроль около 85 процентов территории города.