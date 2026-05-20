Трамп на фоне обвинений против Кастро отверг эскалацию с Кубой

«Нет, нет, никакой эскалации не будет. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Смотрите, страна разваливается. Это хаос, и они, по сути, потеряли контроль. Они действительно потеряли контроль над Кубой», — сказал американский лидер.
Трамп назвал предъявление обвинения Кастро значимым событием не только для американцев кубинского происхождения, но и для всех, кто стремится вернуться на Кубу к родственникам. По его словам, кубинцы поддержали его на уровне 94%. Источник этих данных он не указал.
«Я ценю то, что сегодня сделал генпрокурор [США Тодд Бланш] и продолжает делать сейчас. <…> Куба занимает важное место в наших мыслях. На протяжении многих лет она была источником множества проблем. <…> Я считаю, что это очень важный день, очень значимый день», — подчеркнул президент.
Глава Белого дома охарактеризовал Кубу как «терпящее крах», «разваливающееся» и «несостоявшееся» государство, лишенное нефти, денег, продовольствия, электричества и энергии. При этом он отметил, что США присутствуют на острове по гуманитарным соображениям.
«У нас там много людей. Там есть ЦРУ, там есть Марко (госсекретарь США Марко Рубио. — Ред.) — родители Марко, как вы знаете, родом с Кубы. Поэтому у нас есть большой опыт по Кубе. Это не будет самым большим делом, которое мы когда-либо делали, но я скажу вам: для многих людей это будет одно из самых важных событий, которого они ждали 65 лет. Посмотрим, что будет, но мы это сделаем», — заявил Трамп.
Он добавил, что Вашингтону «придется помочь» Кубе, поскольку у жителей острова «нет способа жить». При этом на вопрос о сроках действия блокады США на поставки нефти на Кубу президент отвечать не стал.