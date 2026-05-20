Трамп готов ждать договоренностей с Ираном "несколько дней"

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы еще несколько дней ждать достижения договоренностей с Ираном, прежде чем возобновят удары по стране.
«Если мы не получим правильные ответы, все будет очень быстро», — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, имея в виду возобновление ударов по Ирану в случае невыполнения Тегераном требований американской стороны.
«Мы в полной мере готовы действовать, — подчеркнул американский лидер. — Мы должны получить правильные ответы. Это должны быть на 100% хорошие ответы. И если так будет, мы сохраним много времени, энергии и, что еще важнее, жизней». «Это может быть несколько дней», — ответил он на вопрос о том, как долго США готовы ждать достижения этих договоренностей.
18 мая американский лидер заявил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность выйти на договоренность с Тегераном. 19 мая он заявил, что Соединенные Штаты готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели, отложив на этот срок возобновление боевых действий.