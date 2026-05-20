Трамп исключил эскалацию конфликта с Кубой

Источник: РБК

На фоне обвинений против бывшего президента Кубы Рауля Кастро глава США Дональд Трамп исключил вероятность дальнейшей эскалации между двумя странами. Слова республиканца передает Clash Report.

«Эскалации конфликта на Кубе не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость», — отметил Трамп.

20 мая Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Рауль Кастро заочно обвинен в Соединенных Штатах из-за инцидента со сбитыми самолетами в 1996 году. Обвинительное заключение стало частью более широкой политики администрации Трампа, который ранее призвал к смене режима на Кубе, говорится в публикации агентства.

Рауль Кастро, родившийся в 1931 году, вместе с братом Фиделем Кастро был причастен к свержению 1 января 1959 года правительства Фульхенсио Батисты, поддерживаемого США. К власти пришли силы Фиделя Кастро после победы Кубинской революции. Рауль занимал пост министра обороны и возглавил страну только в 2008-м, сменив заболевшего брата. Фидель Кастро умер в 2016 году.

Рауль Кастро покинул пост президента в 2018 году, однако сохраняет влияние в кубинской политике, пишет Reuters.

