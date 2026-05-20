Трамп исключил эскалацию конфликта с Кубой

«Эскалации конфликта на Кубе не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость», — отметил Трамп.
20 мая Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Рауль Кастро заочно обвинен в Соединенных Штатах из-за инцидента со сбитыми самолетами в 1996 году. Обвинительное заключение стало частью более широкой политики администрации Трампа, который ранее призвал к смене режима на Кубе, говорится в публикации агентства.
Рауль Кастро, родившийся в 1931 году, вместе с братом Фиделем Кастро был причастен к свержению 1 января 1959 года правительства Фульхенсио Батисты, поддерживаемого США. К власти пришли силы Фиделя Кастро после победы Кубинской революции. Рауль занимал пост министра обороны и возглавил страну только в 2008-м, сменив заболевшего брата. Фидель Кастро умер в 2016 году.
Рауль Кастро покинул пост президента в 2018 году, однако сохраняет влияние в кубинской политике, пишет Reuters.
