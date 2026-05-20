Трамп заявил, что ждет от Ирана полностью хороший ответ по сделке

"Мы должны получить полностью правильные ответы. Это должны быть полностью, на 100% хорошие ответы. И если мы получим их, мы сохраним много времени, сил и жизней, — сказал Трамп журналистам.
По его словам, сейчас ситуация в переговорах с Ираном «пограничная».
«Если мы не получим правильный ответ, все будет очень быстро. Мы готовы к действию».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.