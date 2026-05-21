В регионах Казахстана проходят учебно-методические сборы для преподавателей НВП

В обучении принимают участие офицеры воспитательных структур, призванные на два года.
На сборы прибыли военнослужащие из разных регионов страны.
В мероприятии участвуют офицеры подразделений:
региональных командований «Восток», «Запад», «Юг», Десантно-штурмовых войск, войск ПВО, Сил воздушной обороны, частей непосредственного подчинения Сухопутных войск.
В Минобороны рассказали о роли офицеров-воспитателей.
Во время посещения сборов генерал-майор Аскар Мустабеков подчеркнул значение воспитательной работы в армии.
«Сегодня офицер-воспитатель — это не только наставник, но и лидер, способный формировать у военнослужащих чувство ответственности, дисциплины и преданности воинскому долгу. От его профессионализма, личного примера и умения работать с людьми во многом зависят сплоченность подразделения, моральный настрой военнослужащих и их готовность к качественному выполнению поставленных задач», — подчеркнул генерал-майор Аскар Мустабеков.
Офицеров обучают современным методам работы.
Тренинги, лекции и практические занятия проводят опытные преподаватели и специалисты.
Программа обучения направлена на:
развитие лидерских качеств, совершенствование навыков коммуникации, применение современных информационно-воспитательных технологий, укрепление дисциплины и правопорядка.
Участники также изучают современные подходы к организации воспитательной работы в воинских коллективах.
Особое внимание уделили морально-психологической подготовке.
В ходе сборов офицеры рассматривают вопросы:
морально-психологического обеспечения войск, профилактики конфликтных ситуаций, повышения мотивации военнослужащих, патриотического воспитания личного состава.
Организаторы отмечают, что программа учитывает современные вызовы и особенности военной службы.
Что это даст.
В Минобороны считают, что полученные знания и практические навыки помогут офицерам-воспитателям эффективнее решать задачи в подразделениях.
Речь идет о:
повышении уровня воинской дисциплины, сплочении коллективов, укреплении морального духа, формировании патриотических качеств у военнослужащих.