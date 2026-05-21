Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В регионах Казахстана проходят учебно-методические сборы для преподавателей НВП

Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков проверил организацию базовых сборов офицеров-воспитателей в Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В обучении принимают участие офицеры воспитательных структур, призванные на два года.

На сборы прибыли военнослужащие из разных регионов страны.

В мероприятии участвуют офицеры подразделений:

региональных командований «Восток», «Запад», «Юг», Десантно-штурмовых войск, войск ПВО, Сил воздушной обороны, частей непосредственного подчинения Сухопутных войск.

В Минобороны рассказали о роли офицеров-воспитателей.

Во время посещения сборов генерал-майор Аскар Мустабеков подчеркнул значение воспитательной работы в армии.

«Сегодня офицер-воспитатель — это не только наставник, но и лидер, способный формировать у военнослужащих чувство ответственности, дисциплины и преданности воинскому долгу. От его профессионализма, личного примера и умения работать с людьми во многом зависят сплоченность подразделения, моральный настрой военнослужащих и их готовность к качественному выполнению поставленных задач», — подчеркнул генерал-майор Аскар Мустабеков.

Офицеров обучают современным методам работы.

Тренинги, лекции и практические занятия проводят опытные преподаватели и специалисты.

Программа обучения направлена на:

развитие лидерских качеств, совершенствование навыков коммуникации, применение современных информационно-воспитательных технологий, укрепление дисциплины и правопорядка.

Участники также изучают современные подходы к организации воспитательной работы в воинских коллективах.

Особое внимание уделили морально-психологической подготовке.

В ходе сборов офицеры рассматривают вопросы:

морально-психологического обеспечения войск, профилактики конфликтных ситуаций, повышения мотивации военнослужащих, патриотического воспитания личного состава.

Организаторы отмечают, что программа учитывает современные вызовы и особенности военной службы.

Что это даст.

В Минобороны считают, что полученные знания и практические навыки помогут офицерам-воспитателям эффективнее решать задачи в подразделениях.

Речь идет о:

повышении уровня воинской дисциплины, сплочении коллективов, укреплении морального духа, формировании патриотических качеств у военнослужащих.