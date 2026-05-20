Мадрид выступил за санкции ЕС против Бен-Гвира из-за инцидента с активистами "Сумуд"

Председатель правительства Испании Педро Санчес назвал такие действия неприемлемыми.

МАДРИД, 20 мая. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес выступил за введение ЕС санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за инцидента с задержанными активистами пропалестинской флотилии «Сумуд».

Ранее Бен-Гвир опубликовал в X видеозапись прибытия активистов. На этих кадрах видно, как израильские стражи порядка подвергают их унизительному обращению. Санчес назвал такие действия неприемлемыми. «Мы не потерпим, чтобы кто-либо плохо обращался с нашими подданными, — написал испанский премьер в X. — В сентябре я объявил о запрете на въезд этого члена израильского правительства на территорию нашей страны». «Теперь мы будем продвигать в Брюсселе, чтобы эти санкции были подняты на общеевропейский уровень в срочном порядке», — добавил Санчес.

Вечером 19 мая МИД Израиля сообщил, что все суда очередной флотилии «Сумуд», направлявшейся к берегам сектора Газа, перехвачены, в общей сложности задержаны 430 пропалестинских активистов. Как отметили в МИД, все они должны были прибыть на израильскую территорию и «встретиться со своими консульскими представителями».

Нынешняя акция «Глобальной флотилии “Сумуд” началась в апреле. Участники акции заявили, что их цель — прорвать израильскую морскую блокаду Газы и создать постоянный морской гуманитарный коридор. 18 мая израильский портал Ynet сообщил, что в сотнях километров от израильских берегов в международных водах Армия обороны Израиля начала останавливать суда флотилии. Активистов планировалось переместить на борт специальной плавучей тюрьмы, после чего доставить в израильский порт Ашдод.