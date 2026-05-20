Британия заявила о перехвате RC-135 у Черного моря российскими Су-27 и Су-35

Отдельно в британском военном ведомстве напомнили, что в 2022 году уже фиксировался инцидент с участием RC-135 над Черным морем. Тогда, по версии Лондона, российский Су-27 якобы выпустил ракету вблизи разведывательного самолета во время патрулирования в международном воздушном пространстве. Позднее, как утверждалось, российская сторона проводила проверку произошедшего, которая, по словам британских властей, объяснила пуск ошибкой. Москва эти заявления не комментировала.