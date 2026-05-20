Британия заявила о перехвате RC-135 у Черного моря российскими Су-27 и Су-35

Самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании дважды в прошлом месяце был перехвачен российскими истребителями над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны Соединенного Королевства. В Лондоне заявили о «опасных сближениях» и направили дипломатический демарш в российское посольство.

По данным британского военного ведомства, в одном из эпизодов истребитель Су-35 приблизился к RC-135 на дистанцию, при которой сработали аварийные системы борта, включая отключение автопилота. В другом случае, как утверждается, Су-27 выполнил несколько проходов перед носовой частью самолета-разведчика, приблизившись на крайне малое расстояние.

В Минобороны Великобритании подчеркивают, что RC-135 выполнял плановый полет в международном воздушном пространстве и не имел вооружения. В Лондоне считают произошедшее «самым опасным инцидентом» с участием российских истребителей против этого типа самолетов с 2022 года.

На текущей неделе, как заявлено в Лондоне, Минобороны и МИД Великобритании направили официальный демарш в адрес российского посольства в столице страны. В нем действия российских пилотов названы неприемлемыми.

Российская сторона официально не комментировала изложенные британским Минобороны утверждения. ТАСС, в свою очередь, направлял запрос в посольство РФ в Лондоне.

Отдельно в британском военном ведомстве напомнили, что в 2022 году уже фиксировался инцидент с участием RC-135 над Черным морем. Тогда, по версии Лондона, российский Су-27 якобы выпустил ракету вблизи разведывательного самолета во время патрулирования в международном воздушном пространстве. Позднее, как утверждалось, российская сторона проводила проверку произошедшего, которая, по словам британских властей, объяснила пуск ошибкой. Москва эти заявления не комментировала.

Разведывательные полеты RC-135 регулярно выполняются в районах международного воздушного пространства, включая Черное море, где фиксируется повышенная активность военной авиации разных стран. Подобные эпизоды в последние годы уже становились предметом взаимных заявлений военных ведомств и дипломатических демаршей между Лондоном и Москвой.

