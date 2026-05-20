Трамп заявил, что его разговор с Эрдоганом прошел очень хорошо

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прошел очень хорошо.
В канцелярии турецкого лидера по итогам разговора сообщали, что президенты обсуждали подготовку к саммиту НАТО в Анкаре, который состоится в июле. Эрдоган, согласно заверению канцелярии, в ходе беседы также заявил, что оценивает как позитивное событие решение о продлении перемирия США с Ираном.
«У меня был очень хороший разговор с президентом, у нас очень хорошие отношения», — сказал американский лидер журналистам.