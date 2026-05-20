Трамп рассказал про нехватку ледоколов у США

В октябре того же года он заявил, что США планируют приобрести у Финляндии 11 ледоколов. Трамп также отметил, что эта страна создает «лучшие ледоколы в мире» и выступает «практически монополистом» в сфере их постройки. Первый корабль Вашингтон получит в 2028 году.