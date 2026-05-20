Трамп рассказал про нехватку ледоколов у США

Президент США Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у России имеется несколько десятков ледоколов, а у США только один, заявил он во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у России имеется несколько десятков ледоколов, а у США только один, заявил он во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США.

«У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», — сказал Трамп.

Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении береговой охраны США есть один исправный ледокол — Polar Star. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических. Трамп добавил, что планирует нарастить ледокольный флот США как минимум до 55 единиц.

Трамп в ноябре 2025 года уже называл «смехотворным» число ледоколов у США сравнительно с Россией.

В октябре того же года он заявил, что США планируют приобрести у Финляндии 11 ледоколов. Трамп также отметил, что эта страна создает «лучшие ледоколы в мире» и выступает «практически монополистом» в сфере их постройки. Первый корабль Вашингтон получит в 2028 году.

