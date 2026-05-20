Трамп не уточнил, готов ли он санкционировать на Кубе операцию, как в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп отказался уточнить, готов ли он отдать приказ о проведении на Кубе военной операции, подобной той, которую Соединенные Штаты устроили ранее в Венесуэле.
«Не хочу этого говорить», — заявил Трамп в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном в штате Мэриленд, комментируя вопрос о том, может ли он санкционировать рейд на Кубу, подобный тому, который был проведен Вооруженными силами США в Венесуэле с целью захвата президента южноамериканской республики Николаса Мадуро.
При этом глава администрации США отметил, что дальнейшие действия Вашингтона в отношении Гаваны не будут являться чем-то чрезвычайно масштабным. «Это не будет чем-то самым крупным из когда-либо сделанного нами», — сказал американский лидер, вернувшийся в столицу США после поездки в Гротон (штат Коннектикут).
У него также поинтересовались, сколько еще будет оставаться в силе политика торгового эмбарго США в отношении Кубы. «Посмотрим. Мы объявим это достаточно скоро», — ответил президент. Он не пояснил, имеет ли в виду возможность отмены американской блокады Кубы.
Президент США объявил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой». Газета Politico сообщила 18 мая, что администрация США все больше склоняется к применению военной силы в отношении Кубы.
Как отметил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые «были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям». Глава государства назвал целями диалога выявление требующих решения проблем и поиск соответствующих решений, а также «определение готовности обеих сторон к конкретным действиям на благо народов обеих стран» и «определение областей сотрудничества для противодействия угрозам и обеспечения безопасности и мира». Куба выразила готовность вести этот процесс на основе равенства и уважения к политическим системам обоих государств, к суверенитету и самоопределению правительства в Гаване, добавил Диас-Канель.