Глава МИД Польши потребовал наказать министра нацбезопасности Израиля

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потребовал привлечь к ответственности министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и других израильских силовиков, после того, как тот опубликовал видео с жестоким обращением с задержанными активистами «Глобальной флотилии Сумуд». Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.
Поводом для реакции Сикорского стал пост министра национальной безопасности Израиля, который выложил видео с моментом прибытия задержанных активистов. На опубликованных кадрах задержанные стоят на коленях на палубе, их руки связаны за спиной, головы опущены вниз. Бен-Гвир подписал видео: «Вот так мы принимаем сторонников терроризма. Добро пожаловать в Израиль».
Глава польской дипломатии подчеркнул, что в демократическом мире не издеваются и не злорадствуют над людьми, находящимися под стражей, и заявил, что его соотечественники не совершали никаких преступлений.
«Вы не можете так обращаться с польскими гражданами, которые не совершили никакого преступления. Мы требуем справедливости для наших граждан и последствий для вас», — написал Сикорский.
«Глобальная флотилия Сумуд» — это гражданская инициатива, цель которой — прорвать морскую блокаду сектора Газа, доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в анклаве. МИД Израиля, в свою очередь, утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о введении санкций против кампании по сбору средств для «Глобальной флотилии Сумуда», направляющейся к сектору Газа.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».