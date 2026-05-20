МИД Греции осудил действия Бен-Гвира из-за инцидента с активистами "Сумуд"

МИД также потребовал уважения международного гуманитарного права и прав человека.

АФИНЫ, 20 мая. /ТАСС/. МИД Греции выразил протест Израилю в связи с действиями министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который опубликовал видео с жестоким обращением с задержанными активистами флотилии «Сумуд». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Поведение министра национальной безопасности Израиля, направленное против граждан, участвовавших в “Глобальной флотилии “Сумуд”, неприемлемо и заслуживает самого сурового осуждения. По распоряжению министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса [Израилю] был сделан демарш в связи с этим инцидентом”, — говорится в сообщении.

МИД Греции также потребовал «полного уважения международного гуманитарного права и прав человека» и призвал израильские власти «как можно скорее завершить все процедуры и незамедлительно освободить греческих граждан».

Поводом для демарша стала публикация Бен-Гвиром в X кадров, на которых видно, как израильские правоохранители валят на землю одну из активисток со связанными руками, в то время как десятки других задержанных стоят на коленях лицом в пол. На фоне звучит израильский гимн. В подписи к видео Бен-Гвир назвал активистов «сторонниками терроризма».

Вечером 19 мая МИД Израиля сообщил, что все суда очередной флотилии «Сумуд» перехвачены, в общей сложности задержаны 430 пропалестинских активистов. Как отметили в МИД, все они должны были прибыть на израильскую территорию и «встретиться со своими консульскими представителями».

Нынешняя акция «Глобальной флотилии “Сумуд” началась в апреле. Участники акции заявили, что их цель — прорвать израильскую морскую блокаду Газы и создать постоянный морской гуманитарный коридор. 18 мая израильский портал Ynet сообщил, что в сотнях километров от израильских берегов в международных водах Армия обороны Израиля начала останавливать суда флотилии. Активистов планировалось переместить на борт специальной плавучей тюрьмы, после чего доставить в израильский порт Ашдод.