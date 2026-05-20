Депутат Госдумы от Ульяновской области Морозов снял свою кандидатуру с праймериз

УЛЬЯНОВСК, 20 мая. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от Ульяновской области, экс-губернатор региона Сергей Морозов объявил о снятии своей кандидатуры с участия в предварительном народном голосовании «Единой России» в Госдуму. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Сегодня я принял решение снять свою кандидатуру с участия в предварительном народном голосовании “Единой России” в Государственную думу от Ульяновской области. Это решение было непростым. Но оно взвешенное и продиктовано пониманием того, где сегодня я могу принести наибольшую пользу стране, региону и нашим людям», — написал Морозов.
Он подчеркнул, что остается в политике и продолжит заниматься вопросами развития регионов, поддержкой промышленности, предпринимательства, науки и технологий.
Морозов занимал пост губернатора Ульяновской области с 2005 по 2021 год. В 2021 году был избран депутатом Государственной думы VIII созыва от «Единой России».