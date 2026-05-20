Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент — о сериале «Метод Тутберидзе»: как ни странно, у Этери Георгиевны идея не вызвала острого протеста

Спортивный агент Мария Купцова рассказала, как появился сериал «Метод Тутберидзе».

Спортивный агент Мария Купцова рассказала, как появился сериал «Метод Тутберидзе».

«Это, на самом деле, большая ответственность, ведь пуская кого-то внутрь команды, мы должны на 100% ему доверять. Потом я организовала несколько встреч с руководством продакшена. У нас с Этери Георгиевной было несколько больших разговоров. Мой основной аргумент состоял в том, что нужно показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле», — приводит её слова «Спортс».

Она отметила, что проект был призван показать «диванным критикам», чего стоят все прыжки и элементы — ведь те часто дают неадекватную обратную связь.

«Как ни странно, у Этери Георгиевны эта идея не вызвала острого протеста. Мы очень органично встроили производство в тренировочный процесс. Снимаем только в перерывах между соревнованиями, так чтобы это не отвлекало. Все это, конечно, обсуждается с тренерами и конкретно с Этери Георгиевной. И реализуется только с ее разрешения».

Ранее Купцова рассказала об участии Этери Тутберидзе в шоу про похудение «Большие девочки».