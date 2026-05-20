Агент — о сериале «Метод Тутберидзе»: как ни странно, у Этери Георгиевны идея не вызвала острого протеста

Спортивный агент Мария Купцова рассказала, как появился сериал «Метод Тутберидзе».
«Это, на самом деле, большая ответственность, ведь пуская кого-то внутрь команды, мы должны на 100% ему доверять. Потом я организовала несколько встреч с руководством продакшена. У нас с Этери Георгиевной было несколько больших разговоров. Мой основной аргумент состоял в том, что нужно показать людям, как выглядит работа тренера и фигуристов на самом деле», — приводит её слова «Спортс».
Она отметила, что проект был призван показать «диванным критикам», чего стоят все прыжки и элементы — ведь те часто дают неадекватную обратную связь.
«Как ни странно, у Этери Георгиевны эта идея не вызвала острого протеста. Мы очень органично встроили производство в тренировочный процесс. Снимаем только в перерывах между соревнованиями, так чтобы это не отвлекало. Все это, конечно, обсуждается с тренерами и конкретно с Этери Георгиевной. И реализуется только с ее разрешения».
Ранее Купцова рассказала об участии Этери Тутберидзе в шоу про похудение «Большие девочки».