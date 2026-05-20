На Украине уволили полицейских, подозреваемых в крышевании порностудий

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Руководители областных управлений полиции на Украине, фигурирующие в деле о крышевании порностудий, отстранены от должностей, сообщает национальная полиция страны.
Ранее в среду генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что руководство полиции в трех областях страны подозревается в том, что они за взятки покрывали работу порностудий. По информации Службы безопасности Украины (СБУ), были задержаны начальник областного управления полиции Ивано-Франковской области и его заместитель, первый заместитель начальника полиции в Тернопольской области, заместитель начальника полиции в Житомирской области, а также водитель, выполнявший роль посредника. Фигурантам предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды.
«Отстранены от исполнения служебных обязанностей должностные лица полиции, фигурирующие в уголовном производстве относительно вероятного получения неправомерной выгоды», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Там добавили, что речь идет о работниках отдельных региональных подразделений полиции, в отношении которых СБУ и офис генерального прокурора осуществляют досудебное расследование.