В ГД назвали декларацию РФ и Китая "взвешенной концепцией мироустройства"

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что ее принятие является историческим решением.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совместная российско-китайская декларация, подписанная 20 мая в Пекине, предлагает мировому сообществу взвешенную концепцию мироустройства, выравнивающую интересы разных стран. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

20 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали по итогам переговоров в Пекине совместную декларацию РФ и Китая о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

«Декларация России и Китая — это не просто дипломатический жест, а живая взвешенная концепция мироустройства, которую Россия и Китай предлагают мировому сообществу. Концепция выравнивания интересов», — отметил парламентарий.

По его словам, принятие декларации является историческим решением. «Сегодня Москва и Пекин этим документом предлагают миру прикладную позитивную повестку для создания равной и неделимой безопасности. Выстраивать миропорядок не на условиях подавления и зависимости, а самоконтроля и взаиморазвития», — подчеркнул Шхагошев.

